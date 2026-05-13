Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato tramite un post su Truth che si recherà in Cina, dove incontrerà il suo omologo. Durante il viaggio, ha dichiarato di voler chiedere l'apertura del paese alle imprese statunitensi, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo economico della Repubblica Popolare. La visita arriva in un momento di tensioni tra i due governi, ma il presidente ha affermato che sono pronti a collaborare nonostante le differenze.

“LaCinadà il benvenuto al presidenteTrumpin occasione della suavisita di Stato nel Paese“. Lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri cinese Guo Jiakun durante una conferenza stampa, aggiungendo che il governo “è pronto a collaborare con gli Stati Uniti perampliare la cooperazione e gestire le differenze“. Domani, infatti, il tycoon incontrerà il Presidente della Repubblica Popolare CineseXi Jinpinga Pechino. Trump sta al momento viaggiando verso la Cina in compagnia di una vasta delegazione diCeo delle principali aziende a stelle e strisce, fra cuiElon Musk, amministratore delegato di SpaceX e Tesla, eTim Cook, amministratore delegato di Apple.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Trump vola in Cina, Pechino: “Pronti a collaborare nonostante le differenze”

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