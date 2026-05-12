Il flash mob contro le spaccate in centro divide | il centrodestra appoggia le associazioni di categoria si sfilano

A Bergamo, in risposta alle recenti spaccate che hanno interessato il centro cittadino, il Comitato Bergamo Centro e il Patto per il Nord hanno convocato un flash mob di protesta previsto per sabato 16 maggio alle 10,30 sotto il quadriportico del Sentierone. La manifestazione ha suscitato reazioni diverse, con il centrodestra che ha espresso supporto mentre alcune associazioni di categoria si sono ritirate.

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Bergamo. Dopo la serie di spaccate che ha colpito il centro cittadino, il Comitato Bergamo Centro ha organizzato insieme al Patto per il Nord un flash mob di protesta, con ritrovo fissato per sabato 16 maggio alle 10,30 sotto il quadriportico del Sentierone. Al momento non è chiaro quanti commercianti parteciperanno alla manifestazione e restituire una stima attendibile non è semplice, anche perché il sabato mattina rappresenta una fascia lavorativa particolarmente intensa per i negozi, quando lo shopping entra nel vivo e gli incassi aumentano. La protesta, comunque, avrà una durata contenuta, tra i 15 e i 30 minuti, come annunciato dagli organizzatori.🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Il nuovo Centro di conferimento differenziata a Japigia, i residenti: "Pronti a flash mob contro l'opera"Il locale Comitato chiede risposte al sindaco di Bari dopo il ricorso presentato nelle scorse settimane. Accompagnatore turistico multato, le associazioni di categoria: "Controlli necessari contro l’abusivismo""Facendoci portavoce di gran parte delle guide turistiche della Calabria, l’Associazione Itinero e l'Associazione Agtc, costituite esclusivamente da... Argomenti più discussi: Nuova spaccata in centro a Bergamo: colpita Alessandra Venturi. Sabato un flash mob sul Sentierone; Bergamo, svaligiato il negozio di Alessandra Venturi: è la quinta spaccata in pochi giorni; Bergamo, sicurezza e protesta: sabato il flash mob dei commercianti; Nuova spaccata in centro a Bergamo | colpita Alessandra Venturi Sabato un flash mob sul Sentierone. Nuova spaccata in centro a Bergamo: colpita Alessandra Venturi. Sabato un flash mob sul SentieroneNuova spaccata in centro a Bergamo: colpita nella notte la boutique Alessandra Venturi in via Spaventa. Rubate borse e scarpe. Indagini in corso, cresce la preoccupazione tra i commercianti. ecodibergamo.it