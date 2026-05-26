La Lazio ha deciso di affidarsi a Gennaro Gattuso come nuovo allenatore, firmando un contratto biennale. La firma è stata confermata dopo che l'accordo tra Sarri e l'Atalanta è stato raggiunto, in attesa dell'incontro conclusivo con il presidente della società biancoceleste. La scelta di Gattuso è stata comunicata ufficialmente, mentre l'accordo con Sarri si concretizzerà a breve.

Tutto risolto: Sarri ha l'accordo con l'Atalanta che diventerà ufficiale dopo l'incontro finale con Lotito, la Lazio ha scelto Gattuso. Un pomeriggio che è servito a chiarire il primo interrogativo sulla prossima stagione: chi siederà sulla panchina biancoceleste, chi si farà carico di provare a riconquistare almeno una parte dei tifosi della Lazio indirizzati sempre di più verso un boicottaggio a oltranza dello stadio. Il tecnico calabrese, spesso negli anni passati associato alla squadra di Lotito (tra i due c'è un ottimo rapporto) ha l'accordo per un biennale con opzione per la stagione 2028-2029 da poco meno di due milioni. Già pronti i membri del suo staff a traslocare nella Capitale: sicuramente il suo vice Riccio, oltre al match-analist Sangermani e l'allenatore dei portieri Perrone. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lazio, accordo biennale con Gattuso

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