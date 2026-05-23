L’avvocato di Salim El Koudri ha risposto a Mario Adinolfi, affermando che il pagamento delle sue prestazioni avviene esclusivamente da parte di chi lo assume. Adinolfi aveva chiesto chi fosse a pagare Fausto Gianelli. La replica è stata data tramite una dichiarazione scritta, senza ulteriori dettagli sui pagamenti o sui soggetti coinvolti.

Mario Adinolfi ha attaccato l’avvocato di Salim El Koudri, Fausto Gianelli, l’uomo che ha travolto diverse persone con la propria auto in centro a Modena, ferendone gravemente quattro. Il leader del Popolo della Famiglia ha chiesto chi paghi il legale, accusato anche di essere un estremista di sinistra. Gianelli ha risposto di essere pagato da chi lo ha ingaggiato, la famiglia del suo assistito. L’attacco di Adinolfi a Fausto Gianelli Il leader del partito Il Popolo della Famiglia Mario Adinolfi ha attaccato l’avvocato di Salim El Koudri, l’uomo che ha investito con la propria auto diverse persone in centro a Modena sabato 16 maggio, Adinolfi si è chiesto chi paghi Gianelli e chi abbia consigliato “al confuso El Koudri”, come definito da Adinolfi, l’avvocato. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Avvocato di Salim El Koudri attaccato da Mario Adinolfi, "chi paga Fausto Gianelli?": arriva la replica

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