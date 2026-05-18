Modena El Koudri in isolamento chiede una Bibbia L'avvocato | Gli ho raccontato ciò che ha fatto annuiva

Salim El Koudri, 31 anni, si trova attualmente nel carcere di Modena in isolamento. Da mesi, l’uomo manifestava problemi di natura psichica, tra cui isolamento, paranoia e insonnia. In passato, ha chiesto una Bibbia mentre era in carcere. Un avvocato che lo ha assistito ha riferito di avergli spiegato le sue azioni, e che El Koudri avrebbe annuito. La sua condizione e le richieste recenti sono al centro dell’attenzione.

Da mesi Salim El Koudri viveva un forte disagio psichico tra isolamento, paranoia e insonnia. Ora il 31enne è nel carcere di Modena in isolamento. Al suo avvocato, Fausto Gianelli, ha detto di volere una Bibbia: "Gli ho chiesto se volesse parlare con un imam, mi ha risposto 'meglio un prete'", racconta a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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