La procura ha aperto un fascicolo senza ipotesi di reato o indagati, relativo alla querela presentata da Stefania Cappa contro l’avvocato di Alberto Stasi. Il documento, un modello 45, è stato predisposto per effettuare accertamenti conoscitivi. La decisione non coinvolge attualmente ipotesi di reato e non ci sono persone iscritte nel procedimento. La pratica riguarda esclusivamente verifiche preliminari.

Garlasco, 26 maggio 2026 – Il fascicolo, per il momento, è un modello 45. Ovvero la formula scelta per effettuare accertamenti conoscitivi, senza che ci siano ipotesi di reato o indagati. Nei prossimi giorni (o settimane) si vedrà se l’incartamento potrà in qualche modo “decollare”, assumendo una forma più delineata che vada oltre l’iscrizione di qualche persona come “atto dovuto”. Si muove in questo modo la procura di Milano, dopo aver ricevuto la denuncia di Stefania Cappa nei confronti dell'avvocato Antonio De Rensis, uno dei componenti del pool di legali che difende Alberto Stasi, dell'inviato del programma "Le Iene" Alessandro De Giuseppe e dell'ex maresciallo dei carabinieri di Pavia Francesco Marchetto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’avvocato di Alberto Stasi querelato da Stefania Cappa: la procura apre un fascicolo (senza nomi o ipotesi di reato)

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