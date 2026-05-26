Stefano Pillastrini ha dichiarato che per ottenere una vittoria a Rimini sarà necessario un impegno maggiore rispetto alle precedenti partite. Ha espresso la speranza che l’andamento della serie con la Dole possa riproporre le stesse dinamiche di quelle già affrontate con Rieti. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle strategie o sui risultati attesi.

Stefano Pillastrini spera che l’andamento della serie con la Dole replichi quanto è già stato vissuto con Rieti. Dopo il ko in gara1 in casa, Cividale ha risposto subito per l’1-1, poi è andata a vincere due volte nel palazzetto avversario. "Mi piace essere onesto – dichiara il capoallenatore della Gesteco –. Rimini, dopo una gara1 in cui ha avuto una grande reazione due giorni dopo aver vinto a Pesaro, forse in gara2 ha pagato il non avere la stessa energia. Per questo non dobbiamo illuderci, per andare a vincere a Rimini dobbiamo fare ancora di più. Quello che conforta è che la nostra intensità difensiva nella seconda partita è stata ancora migliore rispetto alla prima". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’avversario. Pillastrini: "Per vincere a Rimini serve di più»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Milan, non basta la difesa: per vincere serve più coraggio. Tutto parte dal mercato estivoIl Milan ha affrontato diverse sfide in questa stagione, con la difesa che ha mostrato solidità ma non sufficiente a garantire vittorie.

Papa agli atleti olimpici e paralimpici: vincere senza umiliare l’avversarioIl Papa ha incontrato gli atleti che parteciperanno ai prossimi Giochi di Milano Cortina 2026, sottolineando l’importanza di competere con rispetto e...

Temi più discussi: La Ueb aspetta Rimini: la serie inizia al PalaGesteco; Basket, Libertas: pronto il super colpo sotto canestro per fare coppia con Tiby – Il profilo nel mirino; L’avversario. Pillastrini: Per vincere a Rimini serve di più; UEB Cividale, Pillastrini: Rimini un avversario difficilissimo, ma ci faremo valere.

L’avversario. Pillastrini: Per vincere a Rimini serve di piùIl coach della Gesteco frena gli entusiasmi dei suoi dopo gara2: Pensiamo a far bene le cose semplici ... msn.com

UEB Cividale, Pillastrini: Rimini un avversario difficilissimo, ma ci faremo valereÈ tempo di semifinale playoff per la UEB Cividale. Al PalaGesteco arriva la Dole Rimini per Gara-1 e coach Stefano Pillastrini ha presentato il match rilasciando le seguenti dichiarazioni: Siamo in s ... msn.com