Il Papa ha incontrato gli atleti che parteciperanno ai prossimi Giochi di Milano Cortina 2026, sottolineando l’importanza di competere con rispetto e dignità. Durante l’incontro, ha invitato i partecipanti a vincere senza umiliare gli avversari, evidenziando i valori che lo sport dovrebbe rappresentare. Nessun riferimento è stato fatto a singoli atleti o nazioni, ma il messaggio si è concentrato sui principi fondamentali della competizione.

Sport e valori. Papa Leone ha incontrato i partecipanti ai Giochi di Milano Cortina 2026, esortando a vincere senza umiliare l’avversario. Servizio di Paolo Fucili. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Papa agli atleti olimpici e paralimpici: vincere senza umiliare l'avversario

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