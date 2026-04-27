Il Milan ha affrontato diverse sfide in questa stagione, con la difesa che ha mostrato solidità ma non sufficiente a garantire vittorie. La squadra ha puntato anche sul mercato estivo per rinforzare l’attacco, cercando di aumentare il numero di reti segnate. La differenza di risultati rispetto alla rivale storica evidenzia come siano necessari non solo miglioramenti difensivi, ma anche un maggior contributo offensivo. La squadra si prepara a affrontare le prossime partite con queste esigenze in mente.

Ieri sera si è giocato a 'San Siro' il big match Milan-Juventus, fondamentale per il discorso Champions delle due squadre. Vista l'atmosfera e la qualità dei giocatori in campo era lecito aspettarsi una partita ricca di emozioni e non banale, invece ha vinto la paura e si è vista una sfida dominata dalla noia e dalla tattica. Lo 0-0 va bene ad entrambe, soprattutto al Milan a cui mancano 6 punti nelle prossime quattro gare per centrare l'obiettivo. Dall'anno prossimo, però, se si vuole tornare a vincere però bisogna cambiare qualcosa e ieri ne è stata l'ennesima prova. Parliamo di mentalità e voglia di andare a cercare il gol rischiando anche qualcosa dietro.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, non basta la difesa: per vincere serve più coraggio. Tutto parte dal mercato estivo

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