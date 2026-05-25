Gli Stati Uniti hanno ordinato l’evacuazione dell’ambasciata a Kiev a causa di possibili nuovi attacchi provenienti dalla Russia. La decisione è stata presa in risposta all’aumento delle tensioni tra i due paesi, con segnali di un possibile escalation militare nella regione. Le autorità americane hanno avvertito il personale di lasciare immediatamente la capitale ucraina, mentre le forze russe continuano a concentrare truppe e risorse nelle aree vicine.

La tensione diplomatica e militare tra la Federazione Russa e gli Stati Uniti d’America ha registrato una brusca e preoccupante impennata nelle ultime ore. Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha avviato un contatto telefonico diretto con il segretario di Stato americano Marco Rubio per trasmettere un avvertimento formale e perentorio che rischia di ridefinire l’andamento del conflitto in corso. Durante il colloquio, il capo della diplomazia di Mosca ha informato ufficialmente la controparte statunitense della decisione irrevocabile presa dal Cremlino di sferrare una nuova e massiccia ondata di attacchi missilistici e aerei contro la capitale ucraina. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra in Ucraina, pronti nuovi attacchi su Kiev. L’ordine agli Usa: “Evacuate ambasciata”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ucraina, attacco a Kiev. Cambio rapporti con gli Usa

Notizie e thread social correlati

Ucraina, Lavrov chiama Rubio e lo avvisa: «Evacuate l’ambasciata Usa a Kiev»Lavrov ha chiamato Rubio per chiedere l'evacuazione dell’ambasciata americana a Kiev.

Usa e Israele pronti a riprendere la guerra: "Intensi preparativi per nuovi attacchi"La tensione in Medio Oriente si riaccende con notizie di intensi preparativi militari.

Temi più discussi: La ritorsione ucraina: 500 droni su Mosca, colpiti stabilimenti e condomini; UCRAINA, UNHCR: sgomento per gli attacchi alle operazioni umanitarie ed il crescente numero di vittime civili - UNHCR; Russia-Ucraina, il punto sulla guerra; Nato, svolta della Germania: Pronti ad assumerci le nostre responsabilità di leadership.

I più pesanti attacchi russi contro l'Ucraina da molto tempo dimostrano che Mosca punta sull'escalation anziché sul negoziato. Continuiamo a sostenere l'Ucraina. Kiev e i suoi partner sono pronti a negoziare una pace giusta, ma la Russia continua a fare la g x.com

Putin è nei guai mentre la guerra arriva finalmente a Mosca reddit

Guerra Ucraina Russia, Zelensky: Attacchi giustificati. Mosca fermi la guerraHo parlato con il presidente del Consiglio europeo António Costa. Lo annuncia su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che lo ringrazia per il sostegno al nostro stato e al nostro popolo. Abbi ... tg24.sky.it

Putin: La guerra in Ucraina sta volgendo al termine. Pronti a negoziare con l'Ue, preferirei SchroederIl presidente Usa Donald Trump vorrebbe un'estensione significativa della tregua tra Russia e Ucraina, ora solo dal 9 all'11 maggio. Potrebbe essere e ... leggo.it