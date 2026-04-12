Lavoro in nero a Forio controlli a tappeto dei Carabinieri | sanzionati due imprenditori

I Carabinieri di Forio hanno svolto controlli intensivi sul territorio, verificando il rispetto delle norme sul lavoro. Durante le operazioni, sono stati sanzionati due imprenditori per aver impiegato personale in nero. Le verifiche hanno interessato diverse attività commerciali della zona, con l’obiettivo di accertare eventuali irregolarità. L’intervento si inserisce in un’azione più vasta di monitoraggio e contrasto del lavoro non regolare.

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della stazione di Forio, insieme ai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno individuato due lavoratori in nero, uno per ciascuna delle attività commerciali controllate nel corso di un servizio a largo raggio finalizzato al contrasto del lavoro sommerso e alla verifica del rispetto delle norme sulla sicurezza; le ispezioni hanno inoltre fatto emergere irregolarità legate alla non conformità dei luoghi di lavoro, alla mancata formazione del personale e all’assenza di sorveglianza sanitaria.?I titolari sono stati denunciati mentre per entrambe le imprese è scattata la sospensione dell’attività con sanzioni amministrative di circa 5mila euro e una maxisanzione per lavoro sommerso pari a 7.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Lavoro in nero, a Forio controlli a tappeto dei Carabinieri: sanzionati due imprenditori Leggi anche: Controlli a tappeto della guardia di finanza nel Comasco: droga, lavoro nero e scontrini mancati