Lavoro nero e insicurezza nell’Agrigentino | pugno di ferro con sospensioni e sanzioni a raffica

Un’operazione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha portato al riscontro di violazioni sulla sicurezza e a irregolarità occupazionali in diversi settori nell’Agrigentino. Sono state elevate multe per oltre 35 mila euro e sono state sospese attività in alberghi, cantieri e panifici. Sono stati scoperti lavoratori in nero e condizioni di lavoro non conformi alle norme di sicurezza.

TITOLO Lavoro nero e insicurezza nell’Agrigentino: pugno di ferro dell'INL con sospensioni e sanzioni a rafficaSOMMARIO Maxi-operazione tra alberghi, cantieri e panifici della provincia: scoperte gravi violazioni sulla sicurezza e lavoratori irregolari, con multe che superano i 35 mila euro. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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