Le imprese e i sindacati edili hanno espresso sorpresa e rammarico dopo le dichiarazioni di un esponente di Forza Italia riguardo alle Casse Edili. Durante un incontro dello scorso venerdì, sono state fatte affermazioni che hanno suscitato reazioni contrarie da parte delle organizzazioni del settore. Nessuna spiegazione o chiarimento è stata fornita sui contenuti specifici delle dichiarazioni. Le parti coinvolte attendono chiarimenti ufficiali e precisazioni sui temi trattati.

“Abbiamo appreso con rammarico che, venerdì scorso, nell’ambito di un incontro sulle Casse Edili, organizzato all’interno del Festival del lavoro da parte di una Associazione partecipante, non solo venivano diffuse informazioni su tale sistema assolutamente prive di qualsivoglia fondamento, ma anche che un Vostro rappresentante, componente della Commissione Lavoro della Camera, è intervenuto rilasciando dichiarazioni che ci hanno lasciati, a dir poco, stupiti”. Comincia così una lettera inviata dalle principali associazioni di imprese e sindacati edili al segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, ai capigruppo di Camera e Senato e ai responsabili dei dipartimenti competenti del partito. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Lavoro, imprese e sindacati edili a Tajani: “Stupiti da parole del responsabile di Forza Italia su casse”

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