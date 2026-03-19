Carburanti Casasco | istanze di Forza Italia portate da Tajani in Cdm

Il Vicepremier Antonio Tajani ha presentato al Consiglio dei Ministri le richieste di Forza Italia riguardo al rincaro dei carburanti. Le istanze sono state portate in discussione nel corso della riunione di governo, con l’obiettivo di tutelare le famiglie e le imprese italiane. La proposta si inserisce nel dibattito sulle misure da adottare per affrontare il aumento dei prezzi dei carburanti.

“Complimenti al Vicepremier Antonio Tajani per aver portato al Consiglio dei Ministri le istanze di Forza Italia volte alla tutela delle famiglie e delle imprese italiane sul tema del rincaro dei carburanti. Grazie al suo contributo, molte delle proposte del partito hanno trovato oggi riscontro concreto nelle decisioni del Governo”. Lo dichiara Maurizio Casasco, responsabile del Dipartimento Economia di Forza Italia. “Tra gli interventi più significativi, il decreto approvato oggi prevede una riduzione temporanea delle accise sui carburanti, misura pensata per alleggerire il costo alla pompa per cittadini e imprese, e l'introduzione di un credito d'imposta per gli autotrasportatori, strumento che contribuisce a limitare l'impatto dei rincari sui costi del settore e, indirettamente, sull'andamento dell'inflazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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