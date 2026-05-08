Stefano Merelli nominato responsabile del dipartimento economia di Forza Italia

Il segretario provinciale di Forza Italia ad Arezzo ha annunciato la nomina del dottor Stefano Merelli a responsabile del dipartimento economia e settore orafo del coordinamento provinciale. La nomina avviene in un momento in cui il settore economico locale sta attraversando diverse difficoltà. Merelli assume l’incarico con l’obiettivo di coordinare le attività legate alla promozione dell’economia e del comparto orafo nella provincia.

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Il segretario provinciale di Forza Italia Arezzo, Bernardo Mennini, comunica la nomina del dottor Stefano Merelli a responsabile del dipartimento economia e settore orafo del coordinamento provinciale, un incarico che assume particolare rilievo in una fase caratterizzata da profonde criticità per.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Fratelli d'Italia, Baratella nominato responsabile provinciale del dipartimento coordinamento autonomie localiFratelli d’Italia Forlì-Cesena annuncia la nomina dell'avvocato Jonathan Baratella a responsabile provinciale del Dipartimento coordinamento... Forza Italia Giovani, Capuana nominato responsabile nazionale per le autonomie localiIl segretario nazionale di Forza Italia Giovani, Simone Leoni, ha nominato Piermaria Capuana responsabile nazionale del Dipartimento Autonomie Locali...