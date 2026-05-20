Negli ultimi anni si è verificato un aumento consistente delle denunce di malattie professionali, secondo quanto affermato da un esperto del settore. Tra le cause più frequenti si segnalano rischi legati a stress e ansia, che stanno diventando un elemento sempre più presente tra i lavoratori. La crescita di queste segnalazioni si accompagna a una maggiore attenzione nei controlli e alle segnalazioni di malattie legate all’ambiente di lavoro, senza però indicare specifici settori o cause precise.

Roma, 20 mag. (AdnkronosLabitalia) - "Abbiamo registrato negli ultimi anni un incremento significativo delle denunce di malattie professionali. Sono aumentate del 54% a fronte invece di una contrazione degli infortuni sul lavoro. E noi abbiamo esplorato le motivazioni di ciò. Ed è emerso che abbiamo uno spostamento, da un rischio molto più puntuale e circoscritto a determinate lavorazioni, a rischi invece collegati al lavoro prolungato nel tempo, che crescono negli anni, legati a posture, fattori ergonomici. Ma anche ma sempre più, ad esempio, condizioni legate a cambiamenti climatici, esposizioni a caldo estremi. E poi su tutto il fattore organizzativo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Infortuni, Dini (Consulenti lavoro): "Più rischi legati a stress e ansia"

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