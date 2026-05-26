Lavoro e AI | il 39% delle competenze cambierà entro il 2030

Giovedì 11 giugno, presso il Superstudio Village Bovisa di Milano, si terrà la terza edizione di The Exchange, l’appuntamento annuale organizzato da ManpowerGroup Italia per discutere le trasformazioni del mercato del lavoro. L’evento cercherà di tracciare un percorso tra l’impatto dell’intelligenza artificiale e la necessità fondamentale di preservare il tocco umano nelle organizzazioni moderne. Il fulcro della conferenza poggerà sulla ricerca globale denominata The Human Edge. I dati raccolti evidenziano una realtà in rapida evoluzione: entro il 2030, il 39% delle competenze richieste nel mondo professionale subirà un cambiamento strutturale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Il 70% delle competenze nei lavori cambierà entro il 2030

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Competenze, AI e qualità del lavoro: la sfida per la competitività europea. Il 29–30 giugno 2026 @Cedefop discuterà il legame tra produttività, innovazione e skills per il futuro del lavoro. Previa registrazione. Scopri di più! cedefop.europa.eu/en/events/ski x.com

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