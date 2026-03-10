Volkswagen taglierà 50.000 posti di lavoro in Germania entro il 2030

Volkswagen ha annunciato che eliminerà 50.000 posti di lavoro in Germania entro il 2030. La decisione è legata a un calo dei profitti e supera l’accordo con i sindacati firmato a fine 2024. La compagnia ha comunicato questa misura come parte di una strategia di ristrutturazione a lungo termine. La notizia riguarda direttamente i lavoratori delle fabbriche e delle sedi tedesche dell’azienda.

a causa del calo dei profitti, superando l'accordo con i sindacati raggiunto a fine 2024. L'annuncio è contenuto in una lettera dell'amministratore delegato Oliver Blume rivolta agli azionisti e inclusa nella relazione annuale dell'azienda. Il gruppo aveva già raggiunto un'intesa con i rappresentanti del Consiglio di fabbrica sulla gestione di 35.000 esuberi nell'ambito di un più ampio piano volto a risparmiare 15 miliardi di euro all'anno. A quei numeri si aggiungono ora ulteriori tagli che riguarderebbero Audi e Porsche, così come dalla sussidiaria software di Volkswagen, Cariad.