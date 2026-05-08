Durante un convegno nazionale dedicato ai droni, organizzato dalla Fondazione E-novation, si è discusso delle prospettive occupazionali nel settore. Si è stimato che entro il 2030 potrebbero essere creati circa 145mila posti di lavoro legati alle applicazioni di droni. L'evento si è svolto presso un ente di rilievo e ha coinvolto esperti e rappresentanti del settore, con un focus sulle potenzialità industriali e tecnologiche dell’Italia.

Al convegno nazionale sui droni indetto dalla Fondazione E-novation, presso il prestigioso ente di formazione PSB nella ex base Nato di Bagnoli alla presenza di tutte le istituzioni locali e di importanti player di settore come il Polo Nazionale Droni, sono emerse delle conclusioni che tracciano la rotta che il Paese deve seguire per non perdere una importante occasione di sviluppo. Ne sono convinti e lo hanno spiegato molto bene gli organizzatori dell’incontro e il professor Luigi Carrino Presidente di Dac, il Distretto Aerospaziale Campano in procinto di trasferirsi proprio lì con le tante aziende private grandi e medio piccole ed enti pubblici che rappresenta il modello, meglio riuscito, di Public Private Company nel settore.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Droni, 145mila posti di lavoro entro il 2030 e l’Italia può essere capofila

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