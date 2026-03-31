Pasticcieri e gelatieri cercasi | il lavoro c' è manca chi è capace

In diverse regioni italiane si registra una crescente richiesta di professionisti nel settore dolciario, in particolare pasticcieri, gelatieri e cioccolatieri. Le imprese del settore segnalano una carenza di personale con competenze specifiche, nonostante ci siano offerte di lavoro disponibili. La domanda di figure specializzate rimane alta, mentre il numero di candidati qualificati appare insufficiente per coprire le esigenze del mercato.

In Veneto, sottolinea la Confartigianato locale, erano programmate 500 entrate, ma gli imprenditori faticano a trovare personale preparato. Il paradosso è nazionale: per assumere servono in media 5 mesi Pasticcieri, gelatieri e cioccolatieri: è il vostro momento. I lavoratori che sanno districarsi tra creme e dolci sono tra i più difficili da trovare. A evidenziarlo è la Confartigianato del Veneto sulla base di dati Unioncamere-Anpal. Dai report che incrociano domanda e offerta emerge che gli imprenditori stanno incontrando difficoltà ad assumere personale specializzato. In Veneto erano programmate 500 entrate nel mondo del lavoro di queste figure, ma 380 (il 79%) sono risultate di difficile reperimento per la mancanza di preparazione adeguate. 🔗 Leggi su Today.it

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