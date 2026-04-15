Lavori stradali Genova | nuove regole controlli sui ripristini e sanzioni

A Genova, sono state annunciate nuove regole per i lavori stradali, con particolare attenzione ai controlli sui ripristini. L’assessore ai lavori pubblici ha confermato che, dopo un primo annuncio dieci mesi fa, è in corso una modifica del regolamento di rottura del suolo pubblico. Un gruppo tecnico sta avviando controlli sperimentali nei cantieri attivi, con l’obiettivo di monitorare i ripristini e applicare sanzioni in caso di inadempienze.

L'assessore a manutenzioni e lavori pubblici Massimo Ferrante ha confermato che, come annunciato dieci mesi fa, sta portando a modifica il regolamento di rottura suolo pubblico avviando in via sperimentale un gruppo tecnico per i controlli anche sui ripristini, pronti a partire nei tanti cantieri.🔗 Leggi su Genovatoday.it Decreto carburanti in vigore: nuove regole su prezzi medi, controlli e sanzioni ai distributoriÈ entrato in vigore il decreto carburanti dopo la firma del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Smart working, scattano le nuove regole: sanzioni per chi non informa sui rischiDal 7 aprile entrano in vigore le nuove norme sul lavoro agile, che introducono sanzioni fino a 7.