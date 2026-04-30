Lavori sulla rete elettrica entro il 30 giugno eseguiti i ripristini stradali

Entro il 30 giugno, le strade di Nardò che sono state interessate dai lavori sulla rete elettrica riceveranno interventi di ripristino del manto stradale. Questa operazione segue le attività di sistemazione degli impianti elettrici avviate nelle ultime settimane. Le riparazioni riguardano le arterie che sono state temporaneamente interessate dalle modifiche e dai lavori di manutenzione sulla rete.

NARDO’ - Entro il prossimo 30 giugno le arterie stradali di Nardò, interessate dai lavori sulla rete elettrica, saranno oggetto di accurati interventi di ripristino del manto stradale. Lo assicura il settore Lavori pubblici del Comune, con il coordinamento dell’assessore al ramo Oronzo Capoti e.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Lavori stradali Genova: nuove regole, controlli sui ripristini e sanzioniL'assessore a manutenzioni e lavori pubblici Massimo Ferrante ha confermato che, come annunciato dieci mesi fa, sta portando a modifica il... Bomporto, lavori sulla rete elettrica il 2 marzoIl Comune di Bomporto informa che E?distribuzione – Unità Territoriale Modena ha programmato per lunedì 2 marzo 2026 un intervento sulla cabina... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Lavori alla rete elettrica e rubinetti a secco per 8 ore; Deiva, interruzione notturna della corrente per lavori sulla rete. Le vie interessate; Lavori alla linea elettrica, il sindaco manda in ferie forzate i dipendenti comunali; Traffico in tilt in zona ospedali a Pavia per lavori alla rete elettrica. Lavori sulla rete elettrica a Nardò, entro il 30 giugno i ripristini stradaliNARDO' (Lecce) - Entro il 30 giugno prossimo le arterie stradali interessate dai lavori sulla rete elettrica, saranno oggetto di accurati interventi di ... corrieresalentino.it Lavori sulla rete elettrica, entro il 30 giugno eseguiti i ripristini stradaliIl Comune di Nardò ha concordato il piano di sistemazione con Enel per diverse arterie cittadine ed extraurbane interessate dalle opere di potenziamento della rete elettrica. Capoti: Con la bella sta ... lecceprima.it Frana lungo la Provinciale 586R in Val d'Aveto, aggiudicati i lavori: cantiere al via la prossima settimana - facebook.com facebook Convegno nazionale AGI 2026 "Il lavoro che verrà": online il sito per l'evento di Lecce Sul portale è possibile iscriversi all'evento in programma dal 24 al 26 ottobre e scoprire il programma completo dai lavori, con moderatori e ospiti convegnoagi2026.c x.com