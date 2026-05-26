Lavori per lo svincolo di Brancaccio autostrada chiusa per 3 notti dal ponte di via Giafar a Villabate
L’autostrada per Catania e il tratto di viale Regione Siciliana prima del ponte di via Giafar sono stati chiusi per tre notti. La chiusura riguarda il tratto finale della strada, tra lo svincolo di Villabate e il ponte di via Giafar, per permettere lavori di sistemazione allo svincolo di Brancaccio. L’ordinanza è stata emessa dall’ufficio Traffico e mobilità del Comune. Nessun altro dettaglio sui lavori o orari specifici è stato comunicato.
L'ufficio Traffico e mobilità del Comune ha emanato un'ordinanza di chiusura per tre notti del tratto finale di viale Regione Siciliana, poco prima del ponte di via Giafar, e dell'autostrada per Catania fino allo svincolo di Villabate. Il provvedimento si è reso necessario per consentire i lavori. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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