Lavori per lo svincolo di Brancaccio autostrada chiusa per 3 notti dal ponte di via Giafar a Villabate

Notizia in breve

L’autostrada per Catania e il tratto di viale Regione Siciliana prima del ponte di via Giafar sono stati chiusi per tre notti. La chiusura riguarda il tratto finale della strada, tra lo svincolo di Villabate e il ponte di via Giafar, per permettere lavori di sistemazione allo svincolo di Brancaccio. L’ordinanza è stata emessa dall’ufficio Traffico e mobilità del Comune. Nessun altro dettaglio sui lavori o orari specifici è stato comunicato.