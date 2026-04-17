La stazione dell’autostrada A11 a Montecatini Terme resterà chiusa per due notti a causa di interventi di riparazione. I lavori sono necessari per ripristinare i danni causati da un incidente avvenuto lungo la tratta Firenze-Pisa Nord. La chiusura temporanea si rende indispensabile per permettere le operazioni di riparazione e garantire di nuovo la regolare funzionalità della stazione. La circolazione lungo l’autostrada potrebbe subire alcune variazioni durante le operazioni.

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© Firenzepost.it - Autostrada A11: Montecatini Terme, stazione chiusa per due notti. Per lavori di ripristino dopo incidente

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