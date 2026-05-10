Lavori in autostrada chiude lo svincolo di Taormina
Per alcuni giorni, lo svincolo che collega l’autostrada a Taormina rimarrà chiuso a causa di lavori urgenti di manutenzione alle gallerie dell’A18. La decisione è stata presa dal Consorzio autostradale, rendendo difficile per pendolari e turisti raggiungere la località via autostrada. La chiusura dello svincolo riguarda direttamente l’accesso alla zona e potrebbe provocare disagi alla circolazione nella zona.
Saranno giorni di disagi per pendolari e turisti che intendono raggiungere Taormina via autostrada. Il Cas ha infatti disposto lavori urgenti di manutenzione delle gallerie dell'A18 con limitazioni che rendono necessaria la chiusura dello svincolo che serve la Perla dello Jonio. Previste.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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