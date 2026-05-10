Lavori in autostrada chiude lo svincolo di Taormina

Per alcuni giorni, lo svincolo che collega l’autostrada a Taormina rimarrà chiuso a causa di lavori urgenti di manutenzione alle gallerie dell’A18. La decisione è stata presa dal Consorzio autostradale, rendendo difficile per pendolari e turisti raggiungere la località via autostrada. La chiusura dello svincolo riguarda direttamente l’accesso alla zona e potrebbe provocare disagi alla circolazione nella zona.

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