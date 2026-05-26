I lavori al Teatrino di Novilara sono iniziati, con l’obiettivo di rimuovere gli ostacoli all’ingresso e al giardino. La modifica riguarda l’installazione di nuove strutture e il ripristino degli spazi aperti, per permettere un accesso più agevole ai visitatori. Il cantiere è in corso e coinvolge interventi di manutenzione e sistemazione delle aree esterne. Nessuna data di fine lavori è ancora stata comunicata.

"Sono iniziati i lavori al Teatrino di Novilara – hanno detto il sindaco Andrea Biancani e l’assessora Mila Della Dora –. E’ un intervento molto atteso dalla comunità del Quartiere 3 e da tutti coloro che, negli anni, hanno continuato a considerare questo luogo come un simbolo del borgo e della vita sociale del territorio". In pratica l’intervento permetterà di accedere ad un’area verde di proprietà pubblica che è alle spalle del teatrino di Novilara, già ristrutturato in passato. L’accessibilità sarà garantita attraverso la realizzazione di un varco nel muro di cinta, su via Pettinari. Senza quest’apertura, in passato, per accedere al... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lavori al Teatrino di Novilara : "Così la gente potrà entrare. Tolti gli ostacoli al giardino"

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