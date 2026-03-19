L'Aston Martin ha deciso di sostituire il team principal attuale con Wheatley, che prenderà il suo posto per dedicarsi interamente allo sviluppo del motore. Allo stesso tempo, l'attuale manager dell'Audi è già stato contattato e gli è stato offerto un contratto. La mossa mira a riorganizzare le responsabilità all'interno della squadra.

Dopo l'avvio di stagione a dir poco disastroso, l'Aston Martin corre ai ripari. La scuderia avrebbe infatti offerto il ruolo di team principal a Jonathan Wheatley, attualmente nello stesso ruolo all'Audi, con Adrian Newey che gli lascerebbe il posto per occuparsi esclusivamente degli aspetti strettamente tecnici legati ai seri problemi sorti con i motori Honda. Il patron Lawrence Stroll avrebbe proposto un contratto a Wheatley che però ancora non ha firmato. L'ingaggio di Wheatley permetterebbe a Newey di concentrare tutta la sua attenzione sulla sua principale area di competenza, la progettazione della vettura,... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'Aston Martin vuole Wheatley come team principal al posto di Newey. Che così potrà dedicarsi al motore

Articoli correlati

Come Adrian Newey sta ribaltando l’Aston Martin: la soluzione drastica spiega la nomina a team principalAdrian Newey ribalta Aston Martin: ricalibrati galleria del vento e simulatori, progetto AMR26 ripensato e sviluppo estremo.

Nella fabbrica dell’Aston Martin c’è una talpa: come Newey sta ribaltando il suo nuovo team F1Adrian Newey ha imposto un nuovo metodo in Aston Martin in vista della Formula 1 2026: una persona di fiducia controlla la fabbrica e riferisce a lui.

Tutto quello che riguarda Aston Martin

Temi più discussi: Alonso e l'Aston Martin nella tempesta: Siamo 10 volte indietro. Ma non mi spaventa; Dalla Spagna: Aston Martin cerca un nuovo team principal; Alonso: 'Siamo in modalità sopravvivenza'. E spiega in modo chiaro il gap dagli altri; Aston Martin nel caos: è possibile recuperare la stagione?.

Aston Martin si arrabbia con i giornalisti: Basta domande scomode ai pilotiL'ex team principal Mike Krack ha polemizzato con i giornalisti, accusati di porre a Stroll e Alonso domande non appropriate ... formulapassion.it

Aston Martin, salta Newey: AAA team principal cercasi, Binotto, Horner e Seidl tutti i nomi, la ripicca HondaPolveriera Aston Martin, dopo il deludente inizio di stagione e qualche gaffe di troppo di Adrian Newey si cerca un nuovo team principal, ecco il casting di Lawrence Stroll ... sport.virgilio.it

F1, Newey (Aston Martin) lascia ruolo di team principal: arriva Wheatley #SkyMotori #F1 #Formula1 x.com

Come riportato da Motorsport.com dalla firma di Roberto Chinchero, Jonathan Wheatley lascerà il ruolo di Team Principal Audi dopo appena 10 mesi per prendere, una volta osservato il periodo di Gardening Leave, il ruolo omologo in Aston Martin. #MemasG - facebook.com facebook