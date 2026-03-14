La Bonifica Renana si illumina Tricolore sull’impianto idrovoro

Nella sera di giovedì 12 marzo, la Bonifica Renana ha acceso le luci sul suo impianto idrovoro, partecipando all’iniziativa che coinvolge tutti i Consorzi di Bonifica in Italia. Durante la notte, l’impianto si è illuminato con il tricolore, creando un’atmosfera simbolica e nazionale. L’evento ha visto coinvolte diverse realtà del settore, che hanno scelto di rendere visibile l’unità attraverso questa illuminazione temporanea.

Una notte tricolore: anche quest’anno, nella serata di giovedì 12 marzo, la Bonifica Renana si è unita a tutti i Consorzi di Bonifica che in Italia hanno illuminato, per una notte, con il tricolore, i propri impianti idrovori. Un segnale simbolico e silenzioso, come il lavoro svolto quotidianamente dagli oltre 8.000 lavoratori e lavoratrici dei Consorzi di bonifica e irrigazione, per la sicurezza idrogeologica del territorio e a tutela della preziosa risorsa idrica. In Italia operano 141 Consorzi deputati alla gestione di una rete idraulica artificiale, lunga circa 230mila chilometri, cioè quasi sei volte la circonferenza della Terra. Un sistema capillare, realizzato nei secoli e costantemente manutenuto, che distribuisce acqua a 3. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Bonifica Renana si illumina. Tricolore sull’impianto idrovoro Articoli correlati Stagno di Focene, procede spedito il potenziamento dell’impianto idrovoroIl sindaco: “Il progetto prevede la realizzazione di una nuova condotta premente collegata al Canale delle Acque Alte di Maccarese” Fiumicino, 20... Aeroporto, lavori all’impianto idrovoro della pista 3: stop temporaneo alla Ciclovia TirrenicaFiumicino, 9 gennaio 2026 – Il Comune di Fiumicino informa Aeroporti di Roma ha comunicato la necessità di effettuare un intervento urgente di... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Bonifica Renana Temi più discussi: La Bonifica Renana si illumina. Tricolore sull’impianto idrovoro; Il faentino Nicola Dalmonte eletto alla presidenza del Consorzio CER; NICOLA DALMONTE ELETTO ALLA PRESIDENZA DEL CONSORZIO CER; Nicola Dalmonte rieletto presidente del Consorzio CER fino al 2030. La Bonifica Renana si illumina. Tricolore sull’impianto idrovoroLa presidente Borghi: In questo nodo gestiamo 2mila chilometri di canali e 26 casse di espansione. msn.com 12 marzo 2026 – NOTTE TRICOLORE della Bonifica: stasera la Renana accende l’idrovora di MalalbergoMALALBERGO – Anche quest’anno, nella serata di giovedì 12 marzo, la Bonifica Renana si unisce a tutti i Consorzi di Bonifica che in Italia illumineranno per una notte con il tricolore i propri impian ... renonews.it Da Focene prende il via la Notte delle Idrovore Tricolori! È l’impianto idraulico di Focene, del Consorzio di bonifica Litorale Nord, ad accendere simbolicamente la Notte delle Idrovore Tricolori, dando il via in tutta Italia all’illuminazione di impianti idraulici - facebook.com facebook