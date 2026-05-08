Focene presentata all’impianto idrovoro la Settimana Nazionale della Bonifica

A Focene, presso l’impianto idrovoro gestito dal Consorzio di Bonifica Litorale Nord, si è tenuta una conferenza stampa per presentare la 26ª edizione della Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione. L’evento, promosso dall’Associazione Nazionale Bonifiche Irrigazioni, si svolgerà dal 16 al 24 maggio 2026. La manifestazione coinvolge diverse attività e iniziative legate alla gestione delle risorse idriche e alla tutela del territorio.

Fiumicino, 8 maggio 2026 – Si è svolta presso l’impianto idrovoro di Focene del Consorzio di Bonifica Litorale Nord la conferenza stampa di presentazione della 26ª edizione della Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione, promossa da ANBI e in programma dal 16 al 24 maggio 2026. Si è trattata della seconda iniziativa di carattere nazionale, dopo l’accensione delle Idrovore Tricolore del 12 marzo, ospitata da ANBI Lazio e dal Consorzio di Bonifica Litorale Nord, e ha acceso i riflettori sul ruolo strategico della gestione della risorsa idrica, della sicurezza idraulica e della tutela del territorio, temi sempre più centrali anche per il Lazio alla luce dei cambiamenti climatici.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Notizie correlate

La Bonifica Renana si illumina. Tricolore sull’impianto idrovoroUna notte tricolore: anche quest’anno, nella serata di giovedì 12 marzo, la Bonifica Renana si è unita a tutti i Consorzi di Bonifica che in Italia...

Consorzio, la Settimana Nazionale della Bonifica e dell’IrrigazioneArezzo, 8 maggio 2026 – Stivali, curiosità e tanta voglia di scoprire la natura: saranno i bambini i protagonisti più attesi della Settimana...