Lavoratori in nero per evadere il fisco | denunciati 5 imprenditori e 3 milioni di euro a quattro società brianzole

Cinque imprenditori sono stati denunciati per aver impiegato lavoratori in nero al fine di evadere il fisco. Le indagini hanno portato al sequestro di circa 3 milioni di euro a carico di quattro società della provincia. Le operazioni hanno coinvolto controlli mirati nelle attività commerciali e industriali locali, con verifiche sulle assunzioni e sui pagamenti. L’attività delle forze dell’ordine si è concentrata sulla repressione del lavoro irregolare e dell’evasione fiscale.

Monza, 26 Maggio 2026 – Militari del Comando Provinciale Guardia di Finanza di Monza Brianza, a seguito di una complessa indagine di polizia giudiziaria e tributaria, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo per circa 3 milioni di euro, emesso dal Tribunale di Monza su richiesta della Procura della Repubblica monzese, finalizzato alla confisca per equivalente di denaro, altre disponibilità finanziarie, beni mobili e immobili nei confronti di quattro società – operanti nel settore della logistica e movimentazione merci – e di cinque amministratori. https:www.ilgiorno.itbresciacronacatruffa-superbonus-110-condomini-guardia-di-finanza-rovato-brescia-sdc4g5wv L’indagine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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