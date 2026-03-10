Il trucco della società cartiera per evadere il Fisco | scoperta maxi frode da 1,3 milioni tra Bari e provincia

Una vasta operazione della Guardia di finanza ha scoperto una frode fiscale da 1,3 milioni di euro tra Bari e provincia. Sono stati sequestrati oltre 600mila euro e 26 persone sono state denunciate per aver utilizzato fatture false per evadere il Fisco. L’indagine ha smascherato un sistema di “società cartiera” che si serviva di operazioni inesistenti per nascondere redditi.

Operazione della guardia di finanza: coinvolte aziende tra Bari, Bitonto, Giovinazzo e Sannicandro. Indagate 26 persone per frode fiscale Sequestri per oltre 600mila euro e 26 persone denunciate nell’ambito di un’indagine della Guardia di finanza su una presunta frode fiscale legata all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Il provvedimento è stato eseguito nei giorni scorsi dai finanzieri del Comando provinciale di Bari, su decreto del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, su richiesta della Procura. Il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca anche per equivalente, ha riguardato conti correnti, autovetture e immobili riconducibili a diverse imprese operanti nel settore dell’edilizia e della serramentistica. 🔗 Leggi su Baritoday.it

