Sono in corso le autopsie sui corpi della professoressa universitaria, della figlia e di una ricercatrice, tutte decedute durante un’immersione alle Maldive. Gli esami si tengono oggi in un ospedale di Gallarate. Sono stati analizzati i filmati delle GoPro e le email inviate dalla docente poco prima della morte. Non sono ancora stati resi noti i risultati ufficiali.

Roma, 26 maggio 2026 – Attesa per l'esito delle autopsie sui corpi della professoressa dell’Università di Genova Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal e della ricercatrice Muriel Oddenino, che si svolgeranno oggi all'ospedale di Gallarate. Ieri sono stati eseguiti gli esami autoptici sui corpi delle altre due vittime della tragica immersione alle Maldive, il neolaureato Federico Gualtieri e il capobarca Gianluca Benedetti. Ma, secondo quanto riferito dal legale Antonello Riccio, che con l’avvocato e Gianluigi Dell'Acqua assiste i genitori di Gualtieri, “non è emerso alcun rilievo particolare sulle salme. Sono stati fatti molti prelievi per gli esami istologici e tossicologici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’autopsia, l’esame delle GoPro e le mail della prof Montefalcone: caccia alla verità sulla morte dei sub alle Maldive

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