Bombole GoPro e correnti | la verità sulla strage dei sub italiani alle Maldive?

Recentemente si è diffusa la notizia di un possibile video registrato da una telecamera GoPro che potrebbe chiarire le cause dell’incidente che ha coinvolto un gruppo di sub italiani nelle Maldive. Le autorità stanno analizzando le immagini e i dati raccolti sul luogo dell’incidente, mentre le indagini si concentrano sulle circostanze che hanno portato alla tragedia. Al momento, non ci sono ancora comunicazioni ufficiali sui contenuti delle registrazioni o sugli elementi emersi.

Potrebbe essere stata registrata nelle telecamere GoPro la verità sulla strage dei sub italiani alle Maldive. Insieme a bombole, erogatori, orologi sono state recuperate con i corpi di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri nella mattinata di ieri nella cavità più profonda della grotta di Dhekunu Kandu. E potrebbero raccontare il motivo della morte dei ricercatori. I finlandesi di Dan Europe che hanno ritrovato i corpi hanno notato pezzi di sagole. Ovvero delle cime di corda spezzate. I cadaveri sono stati trovati in una cavità raggiungibile solo attraverso uno stretto cunicolo. Ma non c’è stato un effetto risucchio. E soprattutto: l’attrezzatura che avevano con loro era di «assetto ricreativo», senza aria supplementare. 🔗 Leggi su Open.online

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