L' autodromo Enzo e Dino Ferrari si apre ai giovani | arriva il Red Bull Kingdom of Speed

L’autodromo di Imola ospita per la prima volta il Red Bull Kingdom of Speed, un evento dedicato ai giovani. La manifestazione si svolgerà sui circuiti storici dell’impianto, coinvolgendo partecipanti di diverse età. L’evento si terrà nelle prossime settimane e vedrà competizioni di velocità e abilità. L’organizzazione ha annunciato che l’obiettivo è promuovere la partecipazione giovanile nel settore motoristico. La manifestazione si svolgerà senza modifiche permanenti all’impianto e si concluderà con una premiazione.

L'asfalto storico dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola si prepara a vibrare sotto una luce completamente nuova. Non sono i consueti bolidi della Formula 1 a scaldare i motori, ma l’energia travolgente di Red Bull Kingdom of Speed, l’evento che segna il culmine della. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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P300 Live 2026.07 | Fastlane, speciale WEC: si apre la nuova stagione col prologo di Imola

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