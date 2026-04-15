Nella prima parte della stagione di Formula 1, si è verificata una disputa tecnica riguardante alcune strategie adottate da due team durante le qualifiche. La Federazione internazionale ha deciso di intervenire e ha vietato specifiche pratiche che erano state considerate scorrette nel paddock. La decisione mira a chiarire le regole e a garantire una competizione più trasparente tra le scuderie.

La Formula 1 chiude una delle prime polemiche tecniche della stagione: la FIA ha deciso di vietare quella che nel paddock era ormai considerata una vera e propria “ furbata ” utilizzata da Mercedes e Red Bull in qualifica. Un espediente al limite del regolamento, emerso con chiarezza nelle prime gare e finito sotto osservazione anche grazie alla segnalazione della Ferrari. Al centro della questione c’è la gestione dell’ energia elettrica delle power unit, in particolare dell’ MGU-K, il sistema che recupera energia in frenata. Il regolamento prevede che, quando la batteria si scarica sui rettilinei, la potenza venga ridotta progressivamente di 50 kW al secondo, per evitare cali improvvisi pericolosi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Ferrari smaschera la “furbata” in qualifica di Mercedes e Red Bull: la FIA corre ai ripari

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