Miami si cambia | tutte le modifiche alle auto fatte da Ferrari McLaren e Red Bull

A Miami si registra un aggiornamento nel settore automobilistico delle corse, con Ferrari, McLaren e Red Bull che hanno presentato diverse modifiche alle proprie vetture. La FIA ha ricevuto undici proposte di intervento da parte delle squadre rivali, tra cui si segnalano variazioni che riguardano le strutture e le componenti delle auto. Le modifiche sono state ufficialmente depositate e sono ora soggette a valutazione.

Il GP di Miami costituisce la tappa in cui la Ferrari, cosi come McLaren e Red Bull hanno deciso di introdurre un amplissimo pacchetto evolutivo della veste aerodinamica rispettivamente della SF-26, della MCL40 e della RB22. In totale ben undici le modifiche elencate nelle Submissions ufficiali della Fia. Si tratta di evoluzioni che hanno di fatto toccato, come abbiamo già anticipato, ogni area della vettura, dall’avantreno al retrotreno, nonostante sia giusto sottolineare che proprio la sezione posteriore della monoposto sia quella che racchiude il lavoro più approfondito e raffinato di sviluppo. Con le Mercedes avanti dopo 3 GP nelle classifiche costruttori e piloti (Antonelli 72, Russell 63), scopriamo una ad una le singole novità delle tre monoposto.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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