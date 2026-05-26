L’auto elettrica fa crollare Ferrari in Borsa | Il problema è il prezzo

Le azioni della Ferrari hanno segnato un calo del 6% alla riapertura di Piazza Affari, scendendo a 291,25 euro. La flessione è stata causata dal lancio di un’auto elettrica, che ha influenzato negativamente il valore delle azioni. La società ha evidenziato che il problema principale riguarda il prezzo del nuovo modello. La quotazione ha subito una perdita significativa in risposta alle recenti novità sul mercato.

La Ferrari Luce fa crollare il titolo del Cavallino in Borsa. Le quotazioni della società hanno perso il 6% in apertura a Piazza Affari a quota 291,25 euro. La nuova auto è stata anche presentata al Quirinale al presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla presenza di John Elkann. Ma il problema sarebbe il suo prezzo. La Ferrari Luce e il titolo in Borsa. «Il prezzo di partenza è stato fissato a 550 mila euro, ben al di sopra del modello più costoso attualmente presente nella gamma Ferrari (Testarossa a 460.000 euro) e significativamente superiore al prezzo medio di vendita di Ferrari per il primo trimestre 2026, pari a 453.000 euro. Prevediamo che la Luce rimarrà un’offerta di nicchia all’interno della gamma, rappresentando circa l’1% dei volumi totali», rilevano gli analisti di Mediobanca. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Luce statt Elettrica: Ferraris erster Elektro-GT | AUTO ZEITUNG

Notizie e thread social correlati

La tregua in Iran fa crollare il prezzo del petrolio (-16%) e del gas (-20%9La tregua di 15 giorni tra Iran, Stati Uniti e Israele ha portato a un calo significativo nei prezzi di petrolio e gas, rispettivamente del 16% e del...

Stretto di Hormuz riaperto dall'Iran fa crollare il prezzo del petrolio, ma il blocco di Trump resta in vigoreDopo che l'Iran ha riaperto lo Stretto di Hormuz, il prezzo del petrolio ha subito un calo significativo.

Temi più discussi: La Ferrari Luce: la prima auto elettrica Ferrari ridefinisce le prestazioni; Nasce la Ferrari Luce: a Roma il debutto mondiale della prima auto elettrica del Cavallino rampante - Foto; Ferrari Luce: la prima elettrica è una rivoluzione; Ecco Luce, la Ferrari elettrica: 1.050 cavalli, cinque posti, 530 km di autonomia e un rombo tutto suo. La sfida di John Elkann.

La prima auto elettrica di Ferrari, Luce, fa il suo debutto dal vivo oggi—ecco cosa sappiamo prima della rivelazione reddit

Vigna: 'Luce è una Ferrari che usa l'elettrico, non un'elettrica qualsiasi'. Galliera, 'questa auto conquista i nuovi clienti, ma attira gli appassionati storici' #ANSAmotori #ANSA x.com

FOTO | Ecco la Ferrari ‘Luce’, la prima auto tutta elettrica a cinque posti. Elkann: Apriamo un nuovo capitoloMODENA – Ferrari ha svelato Ferrari Luce, la prima propria auto completamente elettrica, ieri nella cornice della Vela di Calatrava-Città dello Sport di Roma, il luogo scelto per raccontare l’inizio d ... dire.it

Ferrari Luce, ecco la prima auto elettrica del Cavallino: ha 1.050 CV e costa 550mila euroLa Ferrari Luce porta Maranello nell’elettrico con quattro motori, cinque posti e una domanda scomoda sulla sostenibilità di lusso. greenme.it