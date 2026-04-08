La tregua di 15 giorni tra Iran, Stati Uniti e Israele ha portato a un calo significativo nei prezzi di petrolio e gas, rispettivamente del 16% e del 20%. Questa intesa ha influenzato i mercati energetici, portando a un ribasso delle quotazioni. La notizia ha generato reazioni immediate sui mercati finanziari, con gli investitori che hanno reagito positivamente alle notizie di una riduzione delle tensioni nella regione.

La tregua di 15 giorni concordata tra Iran, Stati Uniti e Israele fa respirare anche i mercati. E in particolar modo, con l’intesa sulla riapertura dello Stretto di Hormuz, strategico per il passaggio delle forniture di petrolio, gas e fertilizzanti, crollano anche i prezzi di queste materie prime che, nei giorni scorsi, avevano fatto registrare numeri da record. Il prezzo di un barile di Brent con consegna a giugno è crollato di circa il 16%, attestandosi intorno ai 92 dollari, il livello più basso da metà marzo. Il greggio statunitense West Texas Intermediate (WTI) con consegna a maggio ha registrato anch’esso un calo simile. Di conseguenza, dovrebbero scendere anche i prezzi di tutti i beni e servizi collegati all’uso dei carburanti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La tregua in Iran fa crollare il prezzo del petrolio (-16%) e del gas (-20%9

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Stati Uniti e Iran dicono sì alla tregua di 2 settimane, guerra congelata e lo Stretto di Hormuz viene riaperto. Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, annuncia per primo il sì alla proposta formulata dal premier del Pakistan, Shehbaz Sharif, mediatore determi x.com