Dopo che l'Iran ha riaperto lo Stretto di Hormuz, il prezzo del petrolio ha subito un calo significativo. Tuttavia, il blocco deciso dall’amministrazione precedente resta in vigore e le navi devono rispettare nuove restrizioni imposte dall’Iran, che ora controlla chi può attraversare lo stretto. La riapertura è arrivata dopo giorni di chiusura parziale, con l’Iran che ha stabilito delle limitazioni sul traffico marittimo nella zona.

Lo Stretto di Hormuz riapre al traffico marittimo: l’annuncio è arrivato dal ministro degli Esteri iraniano Seyed Abbas Araghchi, che ha collegato la decisione al cessate il fuoco in Libano. Il transito sarà consentito solo alle navi civili e dietro autorizzazione della Marina dell’Iran. Donald Trump esulta e rivendica il successo. Il prezzo del petrolio ha reagito con un immediato crollo del -11%: i futures a giugno del Brent segnano -9,7% a 89,3 dollari al barile mentre il Wti cala dell’11% a 84,2 dollari. Ma Trump annuncia che il blocco navale rimarrà pienamente in vigore “nei confronti dell’Iran”. Donald Trump sullo Stretto di Hormuz “Lo Stretto di Hormuz è completamente aperto, operativo e pronto per il pieno transito.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Stretto di Hormuz riaperto dall'Iran fa crollare il prezzo del petrolio, ma il blocco di Trump resta in vigore

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