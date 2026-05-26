Lautaro come Maradona ma il dato evidenzia la crisi profonda della nostra Serie A | il record negativo legato alla classifica marcatori

La classifica marcatori della Serie A segna un record negativo, evidenziando una crisi nel settore. Nonostante alcune somiglianze con grandi campioni come Maradona, il dato mostra come la competizione sia in difficoltà rispetto al passato. La posizione dei migliori realizzatori è più bassa rispetto alle stagioni precedenti, riflettendo problemi di rendimento e di produzione offensiva nel campionato.

Lautaro come Maradona, ma il dato evidenzia la crisi profonda della nostra Serie A: il record negativo della classifica cannonieri. La stagione 202526 di Serie A si è chiusa con lo scudetto dell’ Inter di Cristian Chivu, campione d’Italia per la 21ª volta nella sua storia, ma anche con un dato statistico che fa discutere. Il premio di capocannoniere è andato a Lautaro Martinez, capitano nerazzurro, autore di 17 gol in 30 presenze. Numeri sufficienti per chiudere davanti a tutti, ma non certo esaltanti se rapportati alla storia recente del campionato italiano. Alle sue spalle si sono fermati Douvikas del Como e Malen della Roma, entrambi secondi a pari merito, con l’olandese arrivato in Italia soltanto nel mercato invernale. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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