Nella 35esima giornata di Serie A si sono disputate tre partite, due delle quali sono terminate con il punteggio di 0-0. Complessivamente sono state segnate solo due reti durante l'intero sabato di campionato. La media gol si riduce ulteriormente, attestandosi a 2,41 reti a gara, segnando un nuovo record negativo per questa stagione.

Il sabato della 35esima giornata di Serie A è il manifesto perfetto della stagione. Tre partite, due zero a zero, due reti in tutto. Como-Napoli si chiude sull’inevitabile pareggio del Sinigaglia, Atalanta-Genoa replica con la stessa formula a Bergamo, l’unica gara con dei gol è Udinese-Torino (2-0). Sommato al Pisa-Lecce di venerdì (1-2), il bilancio del weekend fino a stasera è di 5 reti in quattro partite. La media stagionale, che già era la peggiore da vent’anni, scende ulteriormente. Da 2,43 a 2,41 gol a partita. Record negativo gol Serie A: 830 in 344 partite, media 2,41. I numeri parlano da soli. La Serie A 202526 ha realizzato 830 gol in 344 partite.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Serie A verso il record negativo dei gol: dopo i due 0-0 della 35esima la media scende ancora a 2,41

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