Milan il dato emerso dopo la sconfitta con l’Udinese è preoccupante | record negativo

Dopo la sconfitta contro l’Udinese a San Siro, il Milan ha registrato un record negativo che non si verificava dalla stagione precedente. La squadra ha subito una sconfitta in casa, contribuendo a un dato che segna un passo indietro rispetto alle prestazioni recenti. La partita si è conclusa con il risultato sfavorevole, lasciando i tifosi e gli analisti a riflettere sui numeri di questa stagione.

Il Milan è uscito sconfitto dalla 32ª giornata di Serie A con un netto 0-3 contro l’Udinese a San Siro. Una gara compromessa già nel primo tempo, indirizzata dall’autogol sfortunato di Bartesaghi e dal raddoppio di Ekkelenkamp. Nella ripresa i rossoneri provano a reagire, ma nel finale arriva il colpo di grazia firmato Atta, già decisivo nell’azione del vantaggio friulano. È il secondo ko consecutivo dopo quello contro il Napoli. Il dato che preoccupa maggiormente riguarda l’attacco: due sconfitte di fila senza segnare. Un evento che riporta le lancette indietro di 1875 giorni, alla stagione 2020-2021. Allora il Milan di Stefano Pioli cadde contro lo Spezia (2-0) e nel derby con l’Inter (0-3), un doppio stop che segnò la fine delle ambizioni Scudetto del Diavolo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, il dato emerso dopo la sconfitta con l’Udinese è preoccupante: record negativo Leggi anche: Milan, Berardi supera Shevchenko e Rivera: il dato emerso dopo Sassuolo-Verona Leggi anche: Dopo Bosnia-Italia c’è Udinese-Como: un solo italiano titolare e due allenatori stranieri, è record negativo Si parla di: Commissioni agli agenti nel 2025, il dato del Milan: +50% rispetto all'anno prima; Milanello, ripresa immediata degli allenamenti: Allegri cerca soluzioni per sbloccare l'attacco.