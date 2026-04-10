Achille Lauro ha annunciato su Instagram di aver abbandonato il suo ruolo di giudice a X Factor. Con questa scelta, il cantante intende dedicarsi interamente alla sua attività musicale. La decisione è stata comunicata pubblicamente, senza ulteriori dettagli o motivazioni aggiuntive. La notizia ha suscitato interesse tra i fan, che seguono con attenzione ogni sua mossa nel mondo dello spettacolo.

Su Instagram Achille Lauro annuncia che lascia ufficialmente il ruolo di giudice a X Factor: preferisce dedicarsi alla sua musica Come anticipato da Chi,Achille Lauro lascerà X Factor,ad annunciarlo oggi lui stesso tramite una story Instagram. Infatti era circolata voce il 23 marzo che avesse già comunicato alla produzione la sua decisione. Oggi la sua story Instagram accerta queste voci e, soprattutto, conferma che il motivo è legato alla musica: ha bisogno di dedicare più tempo ai suoi progetti, anche perché a giugno 2027 lo aspetta lo Stadio Olimpico. “Dopo due anni bellissimi a X Factor con una squadra unica e momenti che non dimenticherò mai, la mia avventura nel programma si conclude qui. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Achille Lauro lascia X Factor: “Mi dedicherò completamente alla musica”

Leggi anche: Achille Lauro non sarà più giudice di X Factor: “Ho deciso di dedicarmi completamente alla musica”

Leggi anche: Achille Lauro lascia X Factor

Achille Lauro dice CORTESEMENTE per 30 minuti

Temi più discussi: Achille Lauro in concerto, annunciate 8 nuove date negli stadi per il 2027; Achille Lauro sceglie Fay per il Forum di Assago; Achille Lauro, tour negli stadi 2027: annunciate 8 imperdibili date (dopo il sold-out nei palazzetti); Nel backstage dell’ultima campagna di Achille Lauro per Motorola.

Achille Lauro lascia X Factor: il motivo dell’addio e chi prende il suo posto in giuriaAchille Lauro lascia X Factor: il vero motivo dell'addio e chi potrebbe prendere il suo posto nella prossima edizione del talent. donnaglamour.it

Achille Lauro dice addio alla giuria di X Factor, l'annuncio sui social: Due anni bellissimiAchille Lauro lascia X-Factor dopo due anni per dedicarsi interamente alla musica e ai suoi nuovi progetti artistici. L'annuncio pubblicato sui social. notizie.it

Achille Lauro riempirà otto stadi nel 2027, dopo i palazzetti, con San Siro e l'Olimpico già pieni nel 2026. Inarrestabile, dicono. Me lo ricordo quando non funzionava, ed era proprio lì che funzionava davvero. Mica per le canzoni che lasciamo perdere... ma p - facebook.com facebook