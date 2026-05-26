Achille Lauro è stato nominato nuovo direttore creativo di Dondup. Ha annunciato che utilizzerà il suo nome reale, Lauro De Marinis, e ha specificato che il suo ruolo rappresenta un progetto diverso rispetto alla sua attività musicale. La nomina di Lauro segue il percorso di altri artisti che hanno assunto incarichi creativi nel settore della moda, come il direttore creativo di Louis Vuitton.

La versione nostrana di Pharrell Williams direttore creativo di Louis Vuitton? Achille Lauro direttore creativo di Dondup. La notizia l’ha data lo stesso cantautore: “Ho scelto il mio nome (Lauro De Marinis, ndr ) perché definisce un nuovo percorso. È assolutamente un altro progetto rispetto alla musica. E chissà che questa cosa non si evolverà. Volevo creare qualcosa che restasse. Non come volto ma come autore. Non un gesto, ma un progetto. L’inizio di un percorso creativo che nei prossimi anni influenzerà l’immagine, le collezioni e il posizionamento di Dondup, preservandone il DNA e rafforzandone l’identità. L’eleganza non è un accessorio, è un’attitudine, e la moda deve saperla raccontare”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Achille Lauro è il nuovo direttore creativo di Dondup: “Userò il mio vero nome, Lauro De Marinis. È assolutamente un altro progetto rispetto alla musica”

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