Laurentina | la lite con l' autista poi scendono e spaccano il vetro del bus con un sasso

Da romatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due persone hanno avuto una discussione con l’autista di un autobus in zona Laurentina, poi sono scese dal veicolo e hanno lanciato un sasso contro il finestrino laterale, rompendo il vetro. L’episodio è avvenuto durante il giorno, senza segnalare feriti o altre conseguenze immediate. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi. Non sono state riferite altre persone coinvolte o dettagli su eventuali motivazioni.

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La discussione con l'autista, poi l'atto vandalico, con il lancio di un sasso che ha mandato in frantumi uno dei finestrini laterali dell'autobus. I fatti questa notte nei pressi del capolinea che si trova alla fermata della stazione metro Laurentina, a Roma sud. I tre sono poi stati rintracciati. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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