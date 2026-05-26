Laurentina | la lite con l' autista poi scendono e spaccano il vetro del bus con un sasso

Notizia in breve

Due persone hanno avuto una discussione con l’autista di un autobus in zona Laurentina, poi sono scese dal veicolo e hanno lanciato un sasso contro il finestrino laterale, rompendo il vetro. L’episodio è avvenuto durante il giorno, senza segnalare feriti o altre conseguenze immediate. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi. Non sono state riferite altre persone coinvolte o dettagli su eventuali motivazioni.