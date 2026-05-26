Laurentina | la lite con l' autista al capolinea poi scendono e spaccano il vetro del bus con un sasso

A Laurentina si è verificata una lite tra due persone con l'autista del bus al capolinea. Dopo la discussione, i due sono scesi dall'autobus e hanno lanciato un sasso contro il veicolo, rompendo uno dei finestrini laterali. Non sono stati segnalati feriti. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili.

La discussione con l'autista, poi l'atto vandalico, con il lancio di un sasso che ha mandato in frantumi uno dei finestrini laterali dell'autobus. I fatti questa notte nei pressi del capolinea che si trova alla fermata della stazione metro Laurentina, a Roma sud. I tre sono poi stati rintracciati. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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