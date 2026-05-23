Un autista di autobus è stato colpito e portato in ospedale dopo un’aggressione avvenuta nel centro della città. L’episodio si è verificato quando l’autista ha suonato il clacson a un’auto ferma al capolinea. L’autista del veicolo, visibilmente arrabbiato, si è avvicinato e ha aggredito fisicamente l’autista dell’autobus. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i motivi dell’alterco.

Firenze, 23 maggio 2026 – ‘Colpevole’ di aver suonato il clacson a un’auto ferma al capolinea, il conducente del veicolo va ad aggredire fisicamente l’autista dell’autobus, che finisce poi in ospedale. L’aggressione, avvenuta a Firenze, è stata resa nota dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrsporti e Ugl-Fna. "Ieri pomeriggio – viene spiegato in una nota dai sindacati – un collega in servizio sulla linea 12 doveva fare capolinea alla rotonda Barbetti ha avuto 'la colpa' di dare un colpo di clacson all'auto ferma sul capolinea. Il conducente dell'auto, troppo suscettibile, è sceso ed approfittando del finestrino aperto ha colpito l'autista del bus che, dopo una successiva colluttazione, è finito all'ospedale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Suona il clacson all’auto ferma al capolinea: autista del bus viene aggredito e finisce in ospedale

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