Sesso orale sul bus | sorpreso con i pantaloni abbassati picchia l' autista Dopo due ore è di nuovo al capolinea
Un giovane di 25 anni è stato denunciato dalla polizia dopo aver aggredito un autista su un autobus della linea 20. L’uomo era stato sorpreso con i pantaloni abbassati mentre praticava sesso orale sul mezzo pubblico. Dopo aver colpito l’autista, è tornato al capolinea circa due ore più tardi. L’episodio ha coinvolto schiaffi, spintoni e pugni ed è stato segnalato come interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale.
Schiaffi, spintoni e anche qualche pugno su un autobus in servizio sulla linea 20 di Amt. Un 25enne italiano è stato denunciato dalla polizia per lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.L'aggressione al capolinea di via RimassaÈ successo poco dopo le 8 di.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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Aggressione choc a Macerata, il racconto dell'autista: «Gli ho chiesto di alzarsi i pantaloni per entrare nel bus, mi ha colpito con un pugno»MACERATA Prima il pugno all’autista del bus, poi le spinte ai carabinieri e un vetro dell’auto dell’Arma mandato in frantumi.