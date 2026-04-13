Sesso orale sul bus | sorpreso con i pantaloni abbassati picchia l' autista Dopo due ore è di nuovo al capolinea

Un giovane di 25 anni è stato denunciato dalla polizia dopo aver aggredito un autista su un autobus della linea 20. L’uomo era stato sorpreso con i pantaloni abbassati mentre praticava sesso orale sul mezzo pubblico. Dopo aver colpito l’autista, è tornato al capolinea circa due ore più tardi. L’episodio ha coinvolto schiaffi, spintoni e pugni ed è stato segnalato come interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale.