La giornalista del TG1 ha rivelato di pregare il Rosario ogni giorno e di affidarsi alla Madonna. Ha anche raccontato di ricevere un consiglio dal padre spirituale, che le ha suggerito di recitare preghiere contro il male. Inoltre, ha riferito che i Papi le hanno concesso una protezione speciale per le sue tre figlie.

La nota giornalista Rai si racconta a cuore aperto, svelando il suo legame con la Vergine Maria, il singolare consiglio del suo padre spirituale contro il male e la protezione speciale dei Papi sulle sue tre figlie. Siamo abituati a vederla entrare nelle nostre case con la professionalità e il garbo che la contraddistinguono, prima alla guida dell’edizione delle 13:30 e poi come volto storico del TG1 delle 20:00, oltre che come stimata redattrice della redazione economica e co-conduttrice del Festival di Sanremo nel 2020. Ma dietro lo schermo, la vita di Laura Chimenti è guidata da un motore silenzioso e potentissimo: una fede profonda e incrollabile. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Laura Chimenti, il volto del TG1 si confessa: «Mi affido alla Madonna e prego il Rosario ogni giorno»

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