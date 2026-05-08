Papa Leone XIV a Pompei | Eletto un anno fa nel giorno della Supplica alla Madonna del Rosario

Un anno fa, nel giorno in cui ha assunto il ruolo di Successore di Pietro, il papa ha partecipato alla Supplica alla Madonna del Rosario di Pompei. La cerimonia si è svolta nella stessa giornata dell’elezione, che risale a un anno prima. La giornata è stata caratterizzata da questa coincidenza, che ha segnato la prima visita ufficiale del nuovo papa nella città mariana.

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“Esattamente un anno fa, quando mi è stato affidato il ministero di Successore di Pietro, era proprio la giornata della Supplica alla Vergine del Santo Rosario di Pompei. Dovevo dunque venire qui, a porre il mio servizio sotto la protezione della Vergine Santa”. Lo ha detto Papa Leone XIV, dall’altare allestito sul sagrato del Santuario di Pompei, durante la Celebrazione Eucaristica e Supplica alla Madonna di Pompei. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV a Pompei: "Eletto un anno fa nel giorno della Supplica alla Madonna del Rosario" La dolcissima preghiera alla Madonna di Pompei. Notizie correlate Supplica alla Madonna di Pompei oggi 8 maggio 2026, la celebrazione con Papa Leone XIV: dove seguirla in direttaOggi, giovedì 8 maggio 2026, alle 12, si tiene la Supplica alla Madonna di Pompei: ecco il testo integrale della preghiera e dove seguirla in diretta. Leggi anche: Supplica alla Madonna di Pompei con Papa Leone: il testo integrale della preghiera Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: A Papa Leone XIV la prima copia di Liberi sotto la grazia; Visita pastorale di Papa Leone XIV alla comunità della Sapienza; Papa Leone e i problemi con l'assistenza clienti: chiama la sua banca ma il centralino non gli crede e riattacca; Quando Papa Leone XIV chiamò il servizio clienti della banca e riattaccarono. Papa Leone XIV a Pompei per la visita pastorale: Basta guerre. Dopo andrà a NapoliLeggi su Sky TG24 l'articolo Papa Leone XIV oggi a Napoli e Pompei, il programma della visita pastorale e cosa sapere ... tg24.sky.it Papa Leone XIV a Pompei: Nessuna potenza terrena salverà il mondo, ma solo la potenza divina dell’amoreE’ la celebrazione eucaristica all’esterno del Santuario della Madonna del Rosario, in piazza Bartolo Longo a Pompei, il momento centrale della visita pastorale di oggi di Papa Leone XIV. acistampa.com Papa Leone a Pompei nel primo anniversario del suo pontificato, accolto da migliaia di fedeli. Appello per la pace: non rassegniamoci alle immagini di morte, si plachino gli odi fratricidi. facebook Papa Leone XIV in visita a Pompei e Napoli: la diretta video x.com